Хорватия и Бразилия сыграют дополнительное время в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Бразилии не смогли выявить победителя в основное время в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

Команды не открыли счет в игре — 0:0.

Теперь сборные проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и овертайм не выявит победителя, то за ним последует серия пенальти.