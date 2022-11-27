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27 ноября, 21:12

Хорватия или Бельгия — кто останется без плей-офф? Расклады чемпионата мира

Отдел футбола «СЭ»
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В матчах второго тура группы F на чемпионате мира Бельгия проиграла Марокко (0:2), а Хорватия победила Канаду (4:1). Теперь турнирное положение выглядит так:

И

В

Н

П

М

О

1. Хорватия

2

1

1

0

4-1

4

2. Марокко

2

1

1

0

2-0

4

3. Бельгия

2

1

0

1

1-2

3

4. Канада

2

0

0

2

1-5

0

В матчах 3-го тура 1 декабря сыграют Хорватия — Бельгия (18:00), Канада — Марокко (18:00).

Канада потеряла шансы на выход плей-офф. Остальные расклады выглядят так:

  1. В случае поражения Бельгия покидает ЧМ, а Хорватия, скорее всего, займет первое место в группе. У Марокко также будет шанс — надо будет побеждать Канаду, причем обгонять балканцев по разности мячей (пока 4-1 против 2-0).

  2. В случае ничьей в матче Хорватия — Бельгия «шашечные» выходят в плей-офф, если Марокко не победит, — с первого места. Бельгийцам же будет необходимо поражение африканцев, причем только разгромное — либо 0:3 (но тогда в матче европейских сборных нужна результативная ничья, желательно хотя бы 2:2), либо вообще 0:4 или крупнее.

  3. Вариант выше выглядит маловероятным, поэтому Бельгию, скорее всего, устроит только победа. Марокко для прохода дальше нужно будет хотя бы очко, а в случае поражения от Канады надо будет считать разность мячей у арабской сборной и хорватов — пока у последних лучше.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
1
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