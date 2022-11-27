Хорватия — Канада: Дэвис открыл счет на второй минуте матча

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис на 2-й минуте открыл счет в матче с Хорватией на чемпионате мира в Катаре — 1:0.

Вратарь Милан Борян дальним пасом начал атаку, Тейджон Бьюкенена сделал навес в штрафную и Дэвис головой отправляет мяч в сетку ворот.