Хорватия — Канада: Ловрен выйдет в стартовом составе

Хорватия сыграет против Канады в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Стали известны стартовые составы команд в этой встрече.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен выйдет в стартовом составе хорватов на этот матч.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Крамарич, Ливая.

Канада: Борян, Ларейя, Витория, Миллер, Джонстон, Хатчинсон, Эуштакиу, Ларин, Дэвид, Бьюкенен, Дэвис.