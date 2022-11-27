Хорватия — Канада: Ловро Майер забил в добавленное время

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер забил на 90+4-1 минуте матча с Канадой на ЧМ-2022 — 4:1.

Канадский игрок Камал Миллер грубо ошибся в центре поля, Мислав Оршич и Ловро Майер вдвоем убежали к воротам. Оршич выкатил Майеру, который реализовал момент.