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В воскресенье, 27 ноября сборная Хорватии сыграет против Канады в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
Встреча пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 19.00 по московскому времени.
Сборные Хорватии и Канады выступают в группе F с Бельгией и Марокко. В первом туре хорваты сыграли вничью с марокканцами (0:0), а канадцы уступили бельгийцам (0:1).
Хорватия идет на втором месте в группе F с 1 очком, Канада идет на последней, четвертой строчке, команда еще не набрала ни одного очка на турнире.
Следить за матчем Хорватия — Канада вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.
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Основные источники исследования