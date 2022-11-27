Хорватия — Канада: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

В воскресенье, 27 ноября сборная Хорватии сыграет против Канады в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 19.00 по московскому времени.

Сборные Хорватии и Канады выступают в группе F с Бельгией и Марокко. В первом туре хорваты сыграли вничью с марокканцами (0:0), а канадцы уступили бельгийцам (0:1).

Хорватия идет на втором месте в группе F с 1 очком, Канада идет на последней, четвертой строчке, команда еще не набрала ни одного очка на турнире.

Следить за матчем Хорватия — Канада вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.