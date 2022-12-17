Хорватия — Марокко: Оршич вывел хорватов вперед

Нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич забил гол в первом тайме матча за 3-е место на ЧМ-2022 против команды Марокко.

Он вывел хорватов вперед на 42-й минуте — 2:1.

Первая атака хорватов захлебнулась в штрафной, но игроки европейской сборной выиграли подбор и с мячом на краю штрафной оказался Оршич.

Он нанес идеальный обводящий удар, и мяч от штанги влетел в ворота.