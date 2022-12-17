Хорватия — Марокко: выбор катарского судьи — ошибка. Арбитр не соответствует уровню матча

Катарский судья Абдулрахман Аль-Джассим в первом тайме матча за 3-е место чемпионата мира-2022 Хорватия — Марокко допустил несколько ошибок в управлении игрой и применении дисциплинарных санкций. Качество его работы лишнй раз свидетельствует: назначение этого рефери произошло во многом или только благодаря тому, что он представляет страну-хозяйку турнира.

Например, на 8-й минуте Аль-Джассим не вынес предупреждение хорвату Йошко Гвардиолу за срыв перспективной атаки, когда четыре марокканца выбежали на трех соперников.

Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.

Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.

А на 33-й минуте судья вообще повел себя трусливо, не отреагировав должным образом на безобразное поведение марокканцев, которые толпой набросились на арбитра, требуя, чтобы он принял устраивавшее их решение. Ни одной желтой карточки Аль-Джассим им не показал.

Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.

Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.