Денис Казанский: «Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев»

Комментатор и телеведущий Денис Казанский в интервью «СЭ» сделал прогноз на матч за третье место на ЧМ-2022 Хорватия — Марокко.

— Хорватия — Марокко — 1:2. В стартовом туре ЧМ-2022 эти команды уже выдали между собой нули. Хватит! Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев. На их стороне эмоциональный заряд и ощущение незавершенного дела — после обиднейшего поражения в полуфинале.

17 декабря в Дохе (Катар) Марокко сыграет против Хорватии в матче за бронзу чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

В 1/2 финала мирового первенства марокканцы проиграли Франции (0:2), а хорваты уступили Аргентине (0:3).