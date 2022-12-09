Хорватия опять победила по пенальти и повторила рекорд Германии

Сборная Хорватии обыграла в серии пенальти Бразилию (1:1, 4:2 — по пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022 и повторила рекорд чемпионатов мира.

Таким же идеальным исполнением 11-метровых могут похвастаться только немцы, которые взяли верх над Францией-1982, Мексикой-1990, Англией-1990 и Аргентиной-2006. Для аргентинцев то поражение, кстати, оказалось единственным при четырех победах. Бразилия уступила во второй раз при трех победах. Ранее перебить пентакампеонов получалось только у Франции в 1986 году.

Команды, которые участвовали в трех и более сериях пенальти на чемпионатах мира: