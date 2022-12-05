Хорватия выиграла все свои три послематчевые серии пенальти на ЧМ

Сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. Хорваты в серии пенальти обыграли японцев со счетом 3:1.

Хорватия три раза участвовала в 1/8 финала ЧМ и проходила дальше в каждом из трех случаев.

Также Хорватия выиграла все свои три послематчевые серии пенальти (ранее против Дании и России в 2018-м), причем последние семь послематчевых серий пенальти на ЧМ выигрывала команда, которая била второй.

Сборная Хорватии в 1/4 финала встретится с победителем встречи между сборными Бразилии и Кореи 9.