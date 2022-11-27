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27 ноября, 23:25

Хорватская болельщица снова пришла на матч сборной на ЧМ в Катаре в откровенном наряде

Анна Горшкова
Корреспондент
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети
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Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль снова пришла на матч национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре в откровенном наряде.

Девушка посетила матч Хорватии против Канады (4:1) во втором туре турнира в Катаре. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографии с трибун в коротком платье.

Ивана Кнолль. Фото Соцсети
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети
Ивана Кнолль. Фото Соцсети
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети

Ранее бывшую мисс Хорватия раскритиковали за откровенный наряд, в котором она пришла на матч сборной старны против Марокко (0:0). После этого многие жители Катара призвали запретить Кнолль посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».

Ивана Кнолл. Скандал на ЧМ в Катаре: хорватская болельщица показала огромную грудь, и теперь ее призывают арестовать
Сборная Хорватии по футболу
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