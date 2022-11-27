Хорватская болельщица снова пришла на матч сборной на ЧМ в Катаре в откровенном наряде

Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль снова пришла на матч национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре в откровенном наряде.

Девушка посетила матч Хорватии против Канады (4:1) во втором туре турнира в Катаре. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографии с трибун в коротком платье.

Ивана Кнолль. Фото Соцсети

Ивана Кнолль. Фото Соцсети

Ранее бывшую мисс Хорватия раскритиковали за откровенный наряд, в котором она пришла на матч сборной старны против Марокко (0:0). После этого многие жители Катара призвали запретить Кнолль посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».