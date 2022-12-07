Хорватский журналист: «Ловрен просто великолепен на этом чемпионате мира»

Хорватский журналист издания Sata24 Анте Бушкулич прокомментировал выступление защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена на чемпионате мира-2022.

— Деян просто великолепен на этом чемпионате мира. До начала турнира его позиция была под вопросом, многие считали, что Далич будет использовать в центре защиты связку Гвардиол — Шутало. Но тренер решил играть с Ловреном, и по итогу это решение оказалось просто великолепным. О будущем Деяна сейчас никто не говорит, в прессе нет никакой информации о предложениях или чем-либо подобном. Про трансфер Гвардиола пишут буквально все, про Ловрена — тишина, — цитирует «РБ Спорт» Бушкулича.

— Есть ли вероятность, что кто-то из игроков сборной Хорватии переберется в Россию? Или из-за текущей ситуации это невозможно?

— Не думаю, что подобные трансферы могут состояться. Нет ни одного упоминания российского клуба в связке с хорватскими игроками, тема просто не поднимается. И об официальном интересе из России тоже не слышал.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет с командой Бразилии. Встреча состоится 9 декабря в 18:00 (мск).