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Сегодня, 20:37

Хорватский журналист объяснил, почему Уремович не попал в состав сборной на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Хорватский журналист Матей Сладоя объяснил, почему экс-защитник «Рубина» Филип Уремович не попал в состав национальной сборной на чемпионат мира-2022.

«Уремович плохо играл в «Герте», поэтому я не удивлен, что он на скамейке запасных. «Герта» очень слаба в этом сезоне, это его тоже немного разозлило. Даже если бы он остался в «Рубине», то не сказать, что у него было бы много шансов сыграть за Хорватию. У нас в защите есть Ловрен, Гвардиол, Шутало и Эрлич, которые являются более качественными игроками», — приводит слова Сладои Metaratings.ru.

В этом сезоне 25-летний Уремович провел за «Герту» 7 матчей в бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/khorvatskiy-zhurnalist-dazhe-v-rubine-u-uremovicha-bylo-nemnogo-shansov-sygrat-za-khorvatiyu-na-chm--1408929/
Сборная Хорватии по футболу
Филип Уремович
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