Хорватский журналист — о поражении от Аргентины в полуфинале ЧМ: «Мы идем за бронзой»

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение сборной Хорватии от Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Они были лучше, но в некоторых вещах. Что можно сказать о пенальти? Мы не думаем, что это так, но судья должен был хотя бы взглянуть повтор. Удачи им в финале, а мы идем за бронзой», — сказал Маркац «СЭ».

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы в шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.