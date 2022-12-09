Хорватский журналист: «Бразилия — фаворит, но у нас есть и свои козыри»

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Это будет очень трудно. Бразилия — фаворит, но у нас есть и свои козыри. Надеемся на хорошую игру и, если повезет, сможем сделать сюрприз», — сказал Маркац «СЭ».

Встреча Хорватия — Бразилия пройдет 9 декабря на стадионе «Эдьюкэйшн Сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.