Хорватский журналист: «В России пенальти вывели нас в финал. Почему бы не повторить все в Катаре?»

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац прокомментировал «СЭ» выход сборной Хорватии в четвертьфинал чемпионата мира-2022 после победы над Японией (1:1, 3:1 — по пенальти).

«Мы снова в восьмерке лучших в мире! Страна с населением 4,5 миллиона человек. Феноменально! Сложная игра, может быть, все прошло тяжелее, чем ожидалось, но это чемпионат мира: легких противников не бывает. В России пенальти вывели нас в финал. Почему бы не повторить все в Катаре?» — сказал Маркац «СЭ».

Хорватия в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бразилия — Корея, который также пройдет 5 декабря. Четвертьфинальный матч назначен на 9 декабря.