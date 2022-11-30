Хусаинов поддержал идею введения чистого времени в футболе

Бывший арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал увеличение добавленного времени в матчах чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«Нужно просто-напросто сказать, что играем чистое время. Да, в игровом времени будет меньше затяжек. Хоть в носу ковыряйся — время стоит. Футбол уже давно потерялся. Появилась другая философия. Особенно с ведением ВАР», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

21 ноября матч ЧМ-2022 между Англией и Ираном (6:2) стал самым длительным в истории чемпионатов мира (не учитывая овертаймы). Команды провели в общей сложности на поле 117 минут 16 секунд.