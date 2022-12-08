Ибрагимович: «Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси»

Ибрагимович заявил, что надеется на победу Аргентины на ЧМ-2022

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что хочет победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

«Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси», — цитирует шведа 433.

Футболисты вместе играли за «Барселону» с 2009 по 2011 года.