Игнатьев считает, что матч Бразилии против Южной Кореи не будет легкой прогулкой

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 между Бразилией и Южной Кореей.

«Бразилия — фаворит! Но мы берем чистый лист бумаги и накладываем составы команд. В бразильской сборной это Неймар и другие талантливые игроки, которые котируются в мировом футболе и имеют определенный статус. Вторая составляющая — мотивация футболистов на матч. Я бы не стал говорить, что должна победить именно Бразилия. Я думаю, Южная Корея оставит свой след на чемпионате мира. Мне кажется, корейцы сделают все, чтобы возможная победа бразильцев не оказалась легкой прогулкой. Корея заставит о себе говорить и себя вспоминать, даже если что-то будет не в ее пользу. Будет сложный матч. Южная Корея навяжет Бразилии борьбу на каждом участке поля, постарается локализовать сильнейших игроков атаки и лишить их возможности проявить свои лучшие качества», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в матче 1/8 мирового первенства против Южной Кореи сегодня, 5 декабря, начало — 22.00 (мск).