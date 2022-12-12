Игнатьев считает, что сборная Хорватии сможет выйти в финал ЧМ-2022 по сценарию турнира в России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на выход Хорватии в полуфинал чемпионата мира в Катаре.

«На чемпионате мира 2018 года сборная Хорватии через овертаймы и серии пенальти добралась до финала. В этом году такое тоже возможно. В истории бывает много повторений. Мы можем рассчитывать, что хорватские футболисты выйдут в финал. У них отлаженная команда, которая понимает свое назначение. Выигрывать матчи можно по дополнительному времени и серии пенальти. Здесь разница небольшая, только гурманы могут придраться. Неважно, кто и как победит, главное — результат!» — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

13 декабря сборная Хорватии встретится с Аргентиной в рамках 1/2 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.