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Сегодня, 08:55

Акинфеев о ЧМ-2022: «Месси играл божественно. Трешток Мартинеса не нравится»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Лионель Месси и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру поделился впечатлениями от ЧМ-2022.

— С какими эмоциями смотрели чемпионат мира в Катаре? За кого болели?

— Ни за кого. Всегда говорил, что болею только за сборную России. Можно симпатизировать какому-то футболисту, но болеть за другую страну, наверное, неправильно. Если бы я был обычным болельщиком — может, считал бы иначе. Ну, а если про Катар, то хотелось, чтобы выиграл Месси. Не из-за того, что он великий футболист, а именно чтобы финальный аккорд был таким. Думаю, что он еще будет играть, но это — вершина его карьеры. Это случилось, и это прекрасно!

— Тут у вас еще и определенное родство просматривается. Вам не нужно объяснять, чего стоит футбольное долголетие.

— Вдобавок на этом чемпионате мира он проявил себя очень хорошо. Нет, даже не так. Он играл божественно, фантастически. Наверное, все-таки Бог видит — кто трудится, тому он сверху и помогает.

Игорь Акинфеев. «Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

— Какое впечатление осталось от игры вратарей на турнире?

— Было много и серий пенальти, и хороших сейвов в игре. В финале на 120-й минуте Эмилиано Мартинес в момент удара Коло-Муани сделал то, что наверняка войдет в историю футбола.

— Как относитесь к трештоку Мартинеса, который сбивал всех с толку в двух сериях пенальти — и в итоге сбил?

— На самом деле мне не нравится эта история, когда вратарь подходит, кому-то что-то шепчет, забирает мяч, швыряет его куда-то... Я человек скромный, простой и прекрасно понимаю — мое место здесь, на линии, а у бьющего игрока — там. Нужно уважать друг друга.

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, пенальти — 4:2). Лионель Месси забил семь голов и сделал три результативные передачи. Он был признан лучшим игроком турнира. Мартинес сыграл все семь матчей, в которых пропустил восемь голов и три матча отстоял на ноль. Он стал лучшим вратарем турнира.

Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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