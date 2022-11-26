Игорь Колыванов: «Ничего страшного, если добавляют 8-10 минут компенсированного времени»

26 ноября, 20:32
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от проходящего чемпионате мира в Катаре.
«Испанцы удивили в плане статистики, но они и хорошо провели Евро-2020, тогда уступили итальянцам, но нельзя сказать, что играли хуже, — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова. — Что касается немцев, то они словно бросили играть в последние 20 минут в матче с японцами. У них непростая группа, теперь предстоит поединок с испанцами. По Аргентине... Тут все понятно — пропустили в начале второго тайма и не смогли даже отыграться. Сегодня будет очень интересный матч с Мексикой».
«Кого бы я выделил? Французы выглядят отлично даже без Бензема, это команда с мощным подбором футболистов. США и Канада приятно удивляют, у них повысилось качество футбола, МЛС стал сильнее, и вот они получили результат. Что я думаю про большое количество компенсированного времени? Мне нравится, это довольно интересно, ничего страшного, что добавляется 8-10 минут», — сказал Колыванов.
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Основные источники исследования