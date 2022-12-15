Шалимов считает Аргентину фаворитом в финальном матче ЧМ-2022 с Францией

Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов заявил, что Аргентина является фаворитом финального матча ЧМ-2022 против Франции.

«Если исчислять шансы арифметически, то аргентинцы имеют небольшое преимущество. Думаю, примерно 55 процентов против 45 процентов. Все потому, что в составе сборной Аргентины выступает Месси. Это в хорошем смысле матерый волк, и своего он уже не упустит. Думаю, сейчас весь футбольный мир мечтает, чтобы Лионель наконец-то выиграл чемпионат. И я в этом смысле — не исключение», — приводит слова Шалимова Betonmobile.ru.

Также экс-игрок сборной России заявил, что Франция может противопоставить Аргентине слаженные командные действия.

«У французов тоже есть очень яркая звезда — Мбаппе. Однако он еще слишком молод, чтобы решать судьбу таких матчей в одиночку. Козырем «Трехцветных» является отличная организация. Если они и могут что-то противопоставить аргентинцам, то прежде всего — слаженные командные действия», — сказал Шалимов.

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Встреча на стадионе «Лусаил» начнется в 18.00 мск.