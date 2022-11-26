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Сегодня, 06:44

Появление Сака в матче Англия — США на ЧМ-2022 стало 100-м для игроков «Арсенала» на крупных турнирах

Руслан Минаев
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Вингер сборной Англии и «Арсенала» Букайо Сака сыграл в матче против США (0:0) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

Таким образом, его появление стало 100-м для игроков «Арсенала» в составе сборной Англии на крупных турнирах. «Арсенал» — четвертый клуб АПЛ с таким показателем.

В лидерах среди клубов, чьи игроки играли в составе сборной Англии на крупных турнирах (ЧМ или Евро) — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Букайо Сака
0
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