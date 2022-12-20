Игрок сборной Аргентины Папу Гомес бросал деньги в людей из чемпионского автобуса

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Алехандро «Папу» Гомес во время чемпионского парада схватил горсть купюр и швырнул их в толпу из автобуса. Этот ролик стала вирусным в социальных сетях.

Сборная Аргентины получила 41 миллион евро призовых от Международной федерации футбола (ФИФА) за победу на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что сам чемпионский парад не удалось проехать в полном объеме, так как на улицах столицы Аргентины оказалось слишком много людей. Футболистов национальной команды эвакуировали на вертолетах.

Отметим, французы за победу на мировом первенстве 2018 года в России получили 38 миллионов евро.