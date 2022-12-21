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Сегодня, 14:22

Игроки сборной Марокко отправят все призовые за ЧМ-2022 в помощь бедным семьям

Виктория Кравченко
Игроки сборной Марокко на ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
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Игроки сборной Марокко решили послать все призовые, заработанные на ЧМ-2022 в Катаре, в помощь бедным семьям в своей стране, сообщает журналист Халед Бейдун.

Марокканцы дошли до полуфинала ЧМ, где проиграли Франции (0:2). В матче за третье место они проиграли Хорватии (1:2).

По данным AP, за свое выступление сборная Марокко заработала около 25 миллионов долларов.

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Король Марокко встретился с игроками сборной и их матерями во дворце в Рабате.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
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