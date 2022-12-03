Игроки Сербии и Швейцарии заработали 11 желтых карточек. Последний раз на ЧМ такое случалось в финале 2010 года

Сборная Швейцарии в матче группового турнира ЧМ-2022 обыграла Сербию (3:2).

В этой встрече главный арбитр показал 11 желтых карточек — 7 у Сербии, 4 у Швейцарии. Последний раз такое случалось в финале ЧМ-2010, где сборные Испании и Нидерландов за 120 минут заработали 12 желтых карточек.

По итогам трех матчей в плей-офф из группы G вышли Бразилия и Швейцария.