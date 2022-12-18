Икер Касильяс примет участие в церемонии закрытия ЧМ-2022

Бывший капитан сборной Испании Икер Касильяс примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Marca.

По данным источника, экс-вратарь «Реала» вынесет кубок чемпионов. Ранее Касильяс делал то же самое на церемонии открытия ЧМ-2018.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.