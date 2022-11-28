Ильзат Ахметов: «Надеюсь, Португалия выиграет ЧМ-2022»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов спрогнозировал победителя чемпионата мира в Катаре.

«Да, я смотрю чемпионат мира в Катаре, поддерживаю сборную Португалии. Надеюсь, они и выиграют этот турнир. Жду финал Португалия — Бразилия», — цитирует «РБ Спорт» Ахметова.

Португалия после победы над Ганой (3:2) в первом матче на ЧМ-2022 с 3 очками лидирует в группе H.

В понедельник, 28 ноября, португальцы сыграют с Уругваем, начало встречи — в 22.00.