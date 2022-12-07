Инфантино назвал групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я действительно видел все матчи, и скажу очень просто и ясно: это был лучший групповой этап чемпионата мира по футболу за всю историю. Так что это очень многообещающе для оставшейся части турнира. Матчи были великолепного качества и на прекрасных стадионах. Кроме этого, публика была невероятной. Средняя посещаемость — 51 000 человек», — приводит Talk Sport слова Инфантино.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.