Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом

Федерация футбола Ирана требует дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны, пишет The Guardian.

Источник сообщает, что в Иране недовольны тем, что пресс-служба сборной США в соцсетях выложила снимок иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской Республики. Жалоба отправлена в комитет по этике ФИФА.

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека.

Однако позже они все-таки удалили пост из некоторых соцсетей, а в Twitter добавили правильный флаг.

Завтра, 29 ноября, состоится матч группового этапа чемпионата мира — 2022 Иран — США. Начало — в 22.00 (мск).

Федерация футбола США опубликовала в социальных сетях национальный флаг Ирана без герба страны