Иран — США: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная США выиграла у Ирана в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира — 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте встречи забил американский полузащитник Кристиан Пулишич. В моменте с забитым мячом он получил травму, поэтому был заменен в перерыве.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Иран — США

Американцы набрали 5 очков и со второго места вышли в плей-офф турнира, где сыграют против Нидерландов 3 декабря.