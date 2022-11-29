Иран — США: Пулишич открыл счет в первом тайме

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич открыл счет в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Ирана.

Он отличился на 38-й минуте матча — 1:0.

Партнеры вывели Пулишича на удар из пределов штрафной, и американский игрок с близкого расстояния поразил ворота.