Иран — Уэльс: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В пятницу, 25 ноября, сборная Ирана сыграет против Уэльса в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» и начнется в 13.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча Ирана и Уэльса.

Сборные играют в группе В вместе с такими сборными, как Англия и США. У Ирана по итогам первого тура — ноль очков, у Уэльса — один балл.

Следить за матчем Иран — Уэльс вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке