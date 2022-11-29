Иран уступает США после первого тайма в матче ЧМ-2022

Сборная Ирана проигрывает команде США после первого тайма матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Единственный мяч в первой половине встречи забил полузащитник американской сборной Кристиан Пулишич.

При таком исходе встречи именно сборная США выходит в 1/8 чемпионата мира.