Иранская правозащитная организация призвала снять сборную Ирана с ЧМ-2022 из-за обращения с женщинами в стране

Иранская женская правозащитная организация Open Stadiums призвала ФИФА снять сборную Ирана с ЧМ-2022 из-за неподобающего отношения к женщинам в стране.

«Иранская футбольная ассоциация — не только соучастник преступлений режима. Это прямая угроза безопасности женщинам-болельщицам в Иране и в любой точке мира, в которой выступает наша команда. Футбол должен быть безопасным для всех нас. Вот почему мы, как футбольные болельщики Ирана, с тяжелым сердцем вынуждены выразить наше беспокойство по поводу выступления команды на ближайшем чемпионате мира.

Почему ФИФА дает иранскому государству мировую сцену, в то время как оно не только отказывается уважать основные права и достоинства человека, но и пытает и убивает собственный народ? Поэтому мы просим ФИФА на основании статей 3 и 4 устава организации исключить сборную Ирана», — приводит Reuters текст обращения Open Stadiums к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

С середины сентября в Иране идут массовые протесты, которые начались в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке девушка впала в кому, а три дня спустя скончалась в больнице.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. По итогам жеребьевки группового этапа сборная Ирана попала в группу B вместе с Англией, США и Уэльсом.