Иранский журналист: «Азмун умеет забивать англичанам, они вместе с Тареми могли бы наколотить четыре мяча»

22 ноября, 10:28
Иранский журналист Али Карими прокомментировал поражение сборной Ирана в матче с Англией (2:6).
«Иран начал чемпионат мира самым худшим образом, и все иранцы были разочарованы окончательным счетом матча. Если бы наша сборная играла так же, как 35 минут второго тайма, она могла бы проиграть и с меньшим счетом. Кейрушу стоило с самого начала выпускать Сердара Азмуна и оставить его во главе нападения, чтобы Мехди Тареми, как теневой нападающий, формировал линию атаки с Азмуном. Именно Сердар является тем нападающим, который умеет играть и забивать против англичан, он системообразующий игрок. Его вчера не хватало на поле. Если бы Азмун играл вместе с Мехди, они бы на двоих смогли оформить четыре мяча», — цитирует журналиста Sport24.
Сборная Ирана проведет следующий матч на ЧМ-2022 против Уэльса. Игра второго тура группы B состоится 25 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования