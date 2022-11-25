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Сегодня, 15:18

Ирану может хватить ничьей в матче с США, чтобы пройти в плей-офф. Расклады ЧМ-2022

Отдел футбола «СЭ»
Футболисты сборной Ирана.
Фото Global Look Press
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Иран обыграл Уэльс (2:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира. После этого матча положение команд в группе В выглядит так:

Англия — 3 очка (1 матч), мячи — 6-1

Иран — 3 (2), 3-6

США — 1 (1) — 1-1

Уэльс — 1 (2) — 1-3

Сегодня сыграют Англия — США, в последнем туре 29 ноября — Уэльс — Англия и Иран — США.

В случае победы азиатской сборной в матче с американцами они точно выйдут в плей-офф. Ничья на данный момент также выглядит вариантом с высокой вероятностью на 1/8 финала — проблемы могут возникнуть, только если англичане проиграют один из двух своих матчей.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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