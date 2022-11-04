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Сегодня, 18:07

Роднина: «Отсутствие сборной России по футболу на ЧМ-2022 не будет слишком заметно»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о заявлении ФИФА с просьбой не политизировать чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

С заявлением выступили президент организации Джанни Инфантино и генеральный секретарь Фатма Самура.

«Футбола это меньше всего касается. Отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира не будет слишком заметно. В отличие от того же биатлона и фигурного катания», — сказала Роднина «СЭ».

Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от международных футбольных соревнований.

Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Ирина Роднина
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