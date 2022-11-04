Роднина: «Отсутствие сборной России по футболу на ЧМ-2022 не будет слишком заметно»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о заявлении ФИФА с просьбой не политизировать чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

С заявлением выступили президент организации Джанни Инфантино и генеральный секретарь Фатма Самура.

«Футбола это меньше всего касается. Отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира не будет слишком заметно. В отличие от того же биатлона и фигурного катания», — сказала Роднина «СЭ».

Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от международных футбольных соревнований.