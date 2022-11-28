Испания — Германия: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Испании сыграла вничью с командой Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 1:1.

В составе испанцев мяч забил Альваро Мората, у немцев отличился Никлас Фюллкруг.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Испания — Германия

Сборная Испании, набравшая 4 очка, занимает первое место в турнирной таблице группы E. Команда Германии с одним баллом располагается на четвертой строчке. Вторыми идут японцы (3 очка), третьими — футболисты Коста-Рики (3).

В заключительном туре испанцы сыграют со сборной Японии, а немцы встретятся с командой Коста-Рики. Обе игры пройдут 1 декабря.