Испания — Германия: составы команд на матч ЧМ-2022

Сборные Испании и Германии сыграют в рамках группового этапа ЧМ-2022. Стали известны составы команд на эту встречу.

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Родри, Альба, Бускетс, Педри, Гави, Ольмо, Асенсио, Ферран Торрес.

Германия: Нойер, Зюле, Рюдигер, Керер, Раум, Гюндоган, Горетцка, Киммих, Мюллер, Гнабри, Мусиала.

В первом туре испанцы разгромили костариканцев (7:0), а немцы проиграли японцам (1:2).

Испания лидирует в группе E с 3 очками, Германия идет на третьей строчке, команда еще не набрала ни одного очка на турнире.