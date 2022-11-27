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Сборные Испании и Германии сыграют в рамках группового этапа ЧМ-2022. Стали известны составы команд на эту встречу.
Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Родри, Альба, Бускетс, Педри, Гави, Ольмо, Асенсио, Ферран Торрес.
Германия: Нойер, Зюле, Рюдигер, Керер, Раум, Гюндоган, Горетцка, Киммих, Мюллер, Гнабри, Мусиала.
В первом туре испанцы разгромили костариканцев (7:0), а немцы проиграли японцам (1:2).
Испания лидирует в группе E с 3 очками, Германия идет на третьей строчке, команда еще не набрала ни одного очка на турнире.
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