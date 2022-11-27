Испания — Германия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

В воскресенье, 27 ноября сборная Испании сыграет против Германии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Испании и Германии выступают в группе E с Японией и Коста-Рикой. В первом туре испанцы разгромили костариканцев (7:0), а немцы проиграли японцам (1:2).

Испания лидирует в группе E с 3 очками, Германия идет на третьей строчке, команда еще не набрала ни одного очка на турнире.

Следить за матчем Испания — Германия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.