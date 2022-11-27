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В воскресенье, 27 ноября сборная Испании сыграет против Германии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре и начнется в 22.00 по московскому времени.
Сборные Испании и Германии выступают в группе E с Японией и Коста-Рикой. В первом туре испанцы разгромили костариканцев (7:0), а немцы проиграли японцам (1:2).
Испания лидирует в группе E с 3 очками, Германия идет на третьей строчке, команда еще не набрала ни одного очка на турнире.
Следить за матчем Испания — Германия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.
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