Испания — Коста-Рика: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В среду, 23 ноября, сборная Испании сыграет против Коста-Рики в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Тумама» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в товарищеской игре в 2017 году. Матч завершился разгромной победой испанцев 5:0. В официальных турнирах команды друг с другом не играли.

Сборные играют в группе Е вместе с такими сборными, как Германии и Японии.

Следить за матчем Испания — Коста-Рика вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке