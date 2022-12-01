Испания обыгрывает Японию после первого тайма в матче ЧМ-2022

Сборная Испании обыгрывает команду Японии после первого тайма матча 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре — 1:0.

Единственный мяч в первой половине встречи забил нападающий испанской сборной Альваро Мората на 11-й минуте. Для него это третий гол на ЧМ-2022.

В другом матче группы Е Германия обыгрывает Коста-Рику (1:0).