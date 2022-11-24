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24 ноября, 10:04

Испания побила рекорд чемпионатов мира по владению мячом

Виталий Косик
Корреспондент
Футболисты сборной Испании.
Фото Reuters
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Сборная Испании установила рекорд по владению мячом в матчах чемпионата мира.

В матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против сборной Коста-Рики (7:0) испанцы владели мячом 81,7% времени и побили рекорд Аргентины, который был установлен на чемпионате мира-2010. Тогда владение аргентинцев в матче против Греции составило 80,3%.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Испании играет в группе Е с Коста-Рикой, Германией и Японией. Следующий матч испанцев состоится 27 ноября против немцев (22.00 мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
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