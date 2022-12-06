Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на чемпионате мира. Это антирекорд турнира

Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0. В серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:0.

Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на чемпионате мира — это антирекорд турнира.

Серии пенальти сборной Испании на чемпионатах мира и Европы

Дата Турнир Стадия Соперник Счет Серия пенальти 24.06.1984 ЧЕ 1/2 финала Дания 1:1 5:4 22.06.1986 ЧМ 1/8 финала Бельгия 1:1 4:5 22.06.1996 ЧЕ 1/4 финала Англия 0:0 2:4 16.06.2002 ЧМ 1/8 финала Ирландия 1:1 3:2 22.06.2002 ЧМ 1/4 финала Корея 0:0 3:5 22.06.2008 ЧЕ 1/4 финала Италия 0:0 4:2 27.06.2012 ЧЕ 1/2 финала Португалия 0:0 4:2 01.07.2018 ЧМ 1/8 финала Россия 1:1 3:4 02.07.2021 ЧЕ 1/4 финала Швейцария 1:1 3:1 06.07.2021 ЧЕ 1/2 финала Италия 1:1 2:4 06.12.2022 ЧМ 1/8 финала Марокко 0:0 0:3

Четыре неудачи в сериях пенальти — абсолютный рекорд чемпионатов мира. Посоперничать в невезении с испанцами могут команды Италии и Англии, которые уступили в трех сериях из четырех. Рекорд по победам делят аргентинцы и немцы — по четыре.

Команды, которые участвовали в трех и более сериях пенальти на чемпионатах мира