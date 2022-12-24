Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:18

Источник: Ди Мария не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария не планирует завершать карьеру в национальной команде после победы на ЧМ-2022, сообщает журналист Гастон Эдуль.

Ранее аргентинский полузащитник заявлял, что мировое первенство в Катаре станет для него последним турниром за свою страну. По информации источника, 34-летний хавбек планирует продолжить выступления за сборную в качестве чемпиона мира.

После победы аргентинцев на ЧМ-2022 нападающий Лионель Месси заявил, что также не намерен завершать карьеру в сборной Аргентины.

В финале мирового первенства в Катаре против Франции (3:3, 4:2 — по пен.) Ди Мария отметился одним из голов в основное время встречи. Всего он провел за национальную команду 129 матчей, забил 28 голов и отдал 27 результативных передач.

Анхель Ди Мария
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»
ФИФА сообщила, что ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным
Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира-2022
Главный арбитр финала ЧМ-2022 заявил, что остался удовлетворен своей работой
Лисандро Мартинес — о победе на ЧМ-2022: «Для нас огромная гордость заставлять аргентинцев улыбаться»
Эмери: «Я поговорю с Мартинесом о некоторых его празднованиях на ЧМ-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»

Конте поделился мнением о промахе с пенальти Кейна на ЧМ-2022