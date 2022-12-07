Источник: Лионель Месси может столкнуться с запретом на въезд в Мексику

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может столкнуться с запретом на въезд в Мексику, сообщает SportBible.

Политик из Мексики Мария Клименте Гарсия Морено выступила с инициативой запретить 35-летнему аргентинцу въезд в страну.

После матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины. На нем видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. В ходе празднования форвард откинул ее подальше ногой.

На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес, мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Он пообещал при возможности «наказать» футболиста, но позже принес извинения за свои слова.