Источник: Павара обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной Франции на ЧМ-2022

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар был недоволен своей ролью в команде на ЧМ-2022 в Катаре, пишет журналист Ромэйн Молина.

Находясь на скамейке запасных, представитель «Баварии» позволял себе «неуместные замечания» товарищам по команде. Ситуация обострилась в финале, что привело к разговору на повышенных тонах с главным тренером Дидье Дешамом.

Отмечается, что поведение Павара накаляло атмосферу внутри коллектива.

Ранее у футболиста произошел конфликт с руководством «Баварии». Павар заявил, что останется в команде только в том случае, если главный тренер Юлиан Нагельсманн гарантирует ему игру в центре обороны.